RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"єЧерга" заработала на 16 пунктах пропуска: как ею воспользоваться

Фото: "єЧерга" заработала на 16 пунктах пропуска (dpsu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Водители грузовиков могут записаться в электронную очередь для пересечения государственной границы в 16 пунктах пропуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Система "єЧерга" заработала в пунктах пропуска с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой.

Отмечается, что для автобусов запись будет доступна предварительно с июля, а для легковых автомобилей - с августа.

Услуга записи в электронную очередь для пересечения границы водителями грузовиков доступна на сайте echerha.gov.ua или в мобильном приложении "єЧерга".

После регистрации водитель транспортного средства получит информацию о собственном статусе в очереди, ее продвижении и времени прибытия в пункт пропуска.

Время запуска прогнозируется от проектной пропускной способности каждого пункта пропуска и скорость оформления транспортных средств на смежной стороне.

С полной инструкцией можно ознакомиться на слайдах.

Напомним, в декабре Украина запустила "эЧергу" на границе с Польшей.

А 8 мая услуга записи в электронную очередь для пересечения границы водителями грузовиков стартовала на 16 пунктах пропуска.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная пограничная службаГраница с Украиной