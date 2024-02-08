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"єЧерга" для автобусов: услуга заработает на всех пунктах пропуска с ЕС и Молдовой

Фото: "єЧерга" для автобусов заработает на всех пунктах пропуска с ЕС и Молдовой (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Услуга электронной очереди для пересечения границы автобусами с 12 февраля станет доступна на всех пунктах пропуска со странами ЕС и Молдовой. В общей сложности речь идет о 29 пунктах пропуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

"Сейчас мы масштабируем "єЧергу" на все пункты пропуска, чтобы верифицировать выполнение автобусных маршрутов и проанализировать нагрузку на границу. После этого, на основе актуальной сети маршрутов, мы предложим каждому автобусу временной промежуток для пересечения границы - соответствующий слот. В итоге должны получить границу без очередей и поездки в соответствии с графиком движения", - отметил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Таким образом с 12 февраля с 12:00 все автобусы смогут пересекать границу по предварительной записи в системе "єЧерга". Речь идет исключительно о регистрации в системе для пересечения границы по принципу "регистрируйся и поезжай".

По такому правилу "єЧерга" для автобусов действует уже на 8 пунктах пропуска с августа прошлого года.

С 12 февраля в этот список будут добавлены еще 21 пункта пропуска, в частности:

  • Ягодин - Дорогуск;
  • Устилуг - Зосин;
  • Угринов - Долгобычев;
  • Рава-Русская - Гребенное;
  • Краковец - Корчевая;
  • Шегини - Медыка;
  • Грушев - Будомеж;
  • Смельница - Кросценко;
  • Ужгород - Вышнее Немецкое;
  • Малый Березный - Убля;
  • Чоп - Захонь;
  • Лужанка - Берегшурань;
  • Дьяково - Халмеу;
  • Порубное - Сирет;
  • Красноильск - Викову де Сус;
  • Дьяковцы - Раковец;
  • Орловка - Исакча;
  • Могилев-Подольский - Отач;
  • Мамалыга - Крива;
  • Маяки - Удобное - Паланка;
  • Староказачье - Тудора;
  • Россошаны - Бричень;
  • Августовское 1 - Басарабяска;
  • Сокиряне - Окница;
  • Малоярославец 1 - Чадыр-Лунга;
  • Новые Трояне - Чадыр-Лунга;
  • Табаки - Мирное;
  • Виноградовка - Вулканешты;
  • Рени - Джурджулешты.

Как отметили в министерстве, за время запуска "єЧерги" границу за электронной записью пересекло более 40 тысяч автобусов и 725 тысяч грузовиков.

Электронная очередь на границе

Напомним, с мая 2023 года в Украине заработала система онлайн-бронирования пересечения границы "єЧерга". Ее ввели в 16 пунктах пропуска со странами Евросоюза и Молдовой.

При этом для грузовиков вводили обязательную онлайн-запись для пересечения границы.

1 августа электронная очередь для регулярных автобусных рейсов заработала на границе с Польшей, а именно в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск".

Позже в Украине увеличили перечень пунктов пропуска, где доступна услуга "єЧерга" для автобусов.

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Граница с Украиной