"єЧерга" для автобусов: услуга заработает на всех пунктах пропуска с ЕС и Молдовой

Услуга электронной очереди для пересечения границы автобусами с 12 февраля станет доступна на всех пунктах пропуска со странами ЕС и Молдовой. В общей сложности речь идет о 29 пунктах пропуска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
"Сейчас мы масштабируем "єЧергу" на все пункты пропуска, чтобы верифицировать выполнение автобусных маршрутов и проанализировать нагрузку на границу. После этого, на основе актуальной сети маршрутов, мы предложим каждому автобусу временной промежуток для пересечения границы - соответствующий слот. В итоге должны получить границу без очередей и поездки в соответствии с графиком движения", - отметил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
Таким образом с 12 февраля с 12:00 все автобусы смогут пересекать границу по предварительной записи в системе "єЧерга". Речь идет исключительно о регистрации в системе для пересечения границы по принципу "регистрируйся и поезжай".
По такому правилу "єЧерга" для автобусов действует уже на 8 пунктах пропуска с августа прошлого года.
С 12 февраля в этот список будут добавлены еще 21 пункта пропуска, в частности:
Как отметили в министерстве, за время запуска "єЧерги" границу за электронной записью пересекло более 40 тысяч автобусов и 725 тысяч грузовиков.
Напомним, с мая 2023 года в Украине заработала система онлайн-бронирования пересечения границы "єЧерга". Ее ввели в 16 пунктах пропуска со странами Евросоюза и Молдовой.
При этом для грузовиков вводили обязательную онлайн-запись для пересечения границы.
1 августа электронная очередь для регулярных автобусных рейсов заработала на границе с Польшей, а именно в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск".
Позже в Украине увеличили перечень пунктов пропуска, где доступна услуга "єЧерга" для автобусов.
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