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ЄБРР закриє свої офіси у Москві та Мінську

Фото: ЄБРР (emerging-europe.com)
Автор: Роман Мирончук

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підтримує санкції проти Росії та Білорусі через російську агресію і оголосив про закриття своїх офісів у Москві та Мінську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ЄБРР.

"ЄБРР рішуче засудив війну з Україною, і рішення про закриття офісів в Москві і Мінську є неминучим наслідком дій, зроблених Російською Федерацією за допомогою Білорусі", - йдеться в повідомленні.

У ЄБРР також заявили, що підтримують Україну і вже погодили початковий пакет допомоги в розмірі 2 мільярдів євро для України та інших країн, постраждалих від війни.

Нагадаємо, ЄБРР заявив, що вкрай стривожений ситуацією на захопленій Чорнобильській атомній електростанції в Україні.

Ми також писали про те, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оприлюднив список компаній і організацій, які за останню добу ввели санкції проти Росії. Серед них Google, Bloomberg, Heineken і Carlsberg, Fitch, та інші.

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Санкції проти РосіїЄБРР