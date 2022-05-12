ЄБРР виділив на продовольчу безпеку України понад 53 млн євро

"ЄБРР сприяє посиленню продовольчої безпеки під час війни в Україні шляхом укладення з окремими місцевими банками та лізинговою компанією угод про розподіл ризиків", - йдеться в релізі.

Відзначається, що частина ризиків, яку ЄБРР покриває по операціях з "ПроКредит Банком", "ОТП Банком" (Україна) і компанією "ОТП Лізинг", становить 30 млн з 53,25 млн євро.

У ЄБРР додали, що спеціальний пакет кредитної організації з підтримки продовольчої безпеки в поточному році передбачає надання Україні інвестицій на суму 200 млн євро.

Всього цього року Україні планується виділити 1 млрд євро. Гроші підуть на підтримку торгівлі, енергетичної безпеки, життєво важливої інфраструктури та фармацевтичної галузі.