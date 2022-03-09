ЄБРР виділив 2 млрд євро для підтримки України

Фінансування буде надано в найкоротші терміни для підтримки українських компаній - наприклад, у вигляді відстрочених кредитів, підтримки ліквідності і торгового фінансування. Там, де це можливо, підприємствам допоможуть переїхати, щоб їх робота могла тривати.

Крім того, розроблена банком програма забезпечення стійкості та забезпечення засобів до існування допоможе країнам, безпосередньо постраждалим від припливу українських біженців. Жінки, діти та люди похилого віку складають більшість переміщених осіб, і муніципальна влада стикається з величезними труднощами в управлінні потоком людей.

Цей пакет був схвалений сьогодні радою директорів Банку і являє собою перший раунд підтримки. Раніше ЄБРР заявляв про свою непохитну підтримку України та її народу і засудив агресію з боку Російської Федерації та Білорусі.

Президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо заявила: "Наші акціонери повністю підтримали цей пакет, і наші співробітники вже працюють на місцях для реалізації цих кроків. Ми зіткнулися з безпрецедентною кризою, але протягом всієї своєї історії ми були банком, який готовий прийняти виклик. Народ України користується нашою повною підтримкою".