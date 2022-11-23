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ЕБРР выделил 372 млн евро для срочного ремонта энергетической инфраструктуры Украины

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Украина, Среда 23 ноября 2022 14:47
ЕБРР выделил 372 млн евро для срочного ремонта энергетической инфраструктуры Украины Фото: ЕБРР выделил Украине 372 млн евро для срочного ремонта электросетей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) утвердил пакет финансирования, в рамках которого будет выделено 372 млн евро для оказания поддержки "Укрэнерго".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сообщение ЕБРР.

Средства выделяются с целью "срочного ремонта повреждений, нанесенных мощными бомбардировками гражданской энергетической инфраструктуры во время войны России с Украиной и сохранения стабильность энергосистемы страны с наступлением зимы".

ЕБРР предоставит гарантированный государством кредит в размере 300 млн евро, включающий два компонента. До 150 млн евро предусмотрено на закупку оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ в системе электропередачи Украины. Еще 150 млн евро приходится на поддержку структуры капитала.

Отдельно часть кредита на аварийный ремонт будет дополнена грантом в размере до 72 млн евро, предоставленным Нидерландами. Это будет объединено в единый пакет на сумму 372 млн евро для поддержки неотложных потребностей "Укрэнерго" в восстановлении инфраструктуры электропередачи.

"ЕБРР самым решительным образом осуждает неспровоцированную и неоправданную войну, которую ведет Россия против Украины, и особенно удары по гражданской инфраструктуре", - говорится в сообщении.

Напомним, Норвегия профинансирует закупку газа для Украины на 200 млн долларов через ЕБРР.

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Укрэнерго ЕБРР
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