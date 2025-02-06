ЕБРР в этом году планирует инвестировать в Украину не менее 1,5 млрд евро

Отмечается, что с начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года ЕБРР активизировал свою деятельность в Украине, инвестировав более 6,2 млрд евро в различные секторы. В прошлом году банк выделил стране рекордные 2,4 млрд евро.

Президент ЕБРР во время визита в Киев заявила, что банк и в дальнейшем будет сосредотачивать свое внимание на частном секторе Украины, в частности, на энергетике после неоднократных российских атак на национальную энергосистему, а также на государственной и муниципальной инфраструктуре.

"Наш план заключается в том, чтобы продолжать инвестировать на этом уровне. Как минимум, мы стремимся к 1,5 млрд евро инвестиций, но если мы сможем сделать больше - мы это сделаем", - отметила Рено-Бассо.

По ее словам, деятельность банка определяется спросом, и он готов увеличить свои инвестиции в Украину до 3 млрд евро в год после завершения войны.

Президент ЕБРР отметила, что энергетический сектор Украины является одним из ключевых приоритетов этого года и в дальнейшем, поскольку проекты по модернизации отрасли и развития возобновляемой энергетики могут стать двигателем частных инвестиций после завершения войны.

"Есть большой потенциал, поэтому это вызовет большой интерес со стороны иностранных инвесторов, и это вызовет большую активность в стране - это действительно будет стимулировать динамику роста", - добавила она.