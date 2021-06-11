ЄБРР розкритикував плани України ввести акциз на "зелену" енергію

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) розкритикував плани Кабінету міністрів ввести акцизний податок на "зелену" електроенергію. Це може несприятливо позначитися на розвитку відновлюваних джерел енергії в Україні.
Про це повідомив заступник директора та керівник сектору інфраструктури ЄБРР в Україні Марк Магалецький.
"Інвестиційний клімат (України, - ред.) постраждав від ряду факторів: ретроспективні зміни "зеленого" тарифу, неплатежі виробникам "зеленої" електроенергії, значний накопичений борг, який досі не виплачений. Більш того, тривають дискусії про подальші несприятливі зміни в нормативному середовищі, таких як введення акцизного податку на ВДЕ", - повідомив топ-менеджер банку в ході 12-го Європейсько-Український енергетичного дня в Києві 10 червня.
Він підкреслив, що дії українського уряду призвели до припинення інвестицій.
"З минулого року ЄБРР не зміг розпочати жодного нового проекту в енергетичному секторі України. Цю тенденцію необхідно терміново змінити, оскільки відновлювані джерела енергії являють собою єдиний новий спосіб для збільшення потужності генерації й єдиний шлях для майбутнього розвитку", - вказав Марк Магалецький.
Нагадаємо, 2 червня Кабмін вніс до парламенту законопроект про введення додаткового акцизного податку на електроенергію з відновлюваних джерел енергії.
Наступного дня, 3 червня скандинавський фонд NEFCO оголосив про зупинку інвестицій в Україну.
Найбільші асоціації назвали плани уряду в спробі експропріації їхніх активів і пригрозили судом.
Наприкінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов'язань.
Аналогічні позови проти України готують ще до 10 інвесторів в "зелену" енергетику України.