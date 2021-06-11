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ЄБРР розкритикував плани України ввести акциз на "зелену" енергію

Автор: РБК-Україна

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) розкритикував плани Кабінету міністрів ввести акцизний податок на "зелену" електроенергію. Це може несприятливо позначитися на розвитку відновлюваних джерел енергії в Україні.

Про це повідомив заступник директора та керівник сектору інфраструктури ЄБРР в Україні Марк Магалецький.

"Інвестиційний клімат (України, - ред.) постраждав від ряду факторів: ретроспективні зміни "зеленого" тарифу, неплатежі виробникам "зеленої" електроенергії, значний накопичений борг, який досі не виплачений. Більш того, тривають дискусії про подальші несприятливі зміни в нормативному середовищі, таких як введення акцизного податку на ВДЕ", - повідомив топ-менеджер банку в ході 12-го Європейсько-Український енергетичного дня в Києві 10 червня.

Він підкреслив, що дії українського уряду призвели до припинення інвестицій.

"З минулого року ЄБРР не зміг розпочати жодного нового проекту в енергетичному секторі України. Цю тенденцію необхідно терміново змінити, оскільки відновлювані джерела енергії являють собою єдиний новий спосіб для збільшення потужності генерації й єдиний шлях для майбутнього розвитку", - вказав Марк Магалецький.

Нагадаємо, 2 червня Кабмін вніс до парламенту законопроект про введення додаткового акцизного податку на електроенергію з відновлюваних джерел енергії.

Наступного дня, 3 червня скандинавський фонд NEFCO оголосив про зупинку інвестицій в Україну.

Найбільші асоціації назвали плани уряду в спробі експропріації їхніх активів і пригрозили судом.

Наприкінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов'язань.

Аналогічні позови проти України готують ще до 10 інвесторів в "зелену" енергетику України.

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