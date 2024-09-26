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ЕБРР обновил прогноз по росту экономики Украины на 2024-2025 годы

Фото: ЕБРР обновил прогноз по экономике Украины (ebrd.com)
Автор: Александр Белоус

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз по росту экономики Украины в 2024 году на уровне на 3,0%. Прогноз на 2025 год ухудшен з 6,0% до 4,7%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз ЕБРР.

"Новая волна тяжелых разрушений мощностей по производству и передаче электроэнергии в контексте войны на Украине прервала четыре квартала устойчивого роста ВВП. Экономика выросла примерно на 6,5% в годовом исчислении в первом квартале 2024 года, но затем замедлилась из-за дефицита электроэнергии и более высоких цен на импортируемую электроэнергию", - говорится в сообщении.

Инфляция стабилизировалась ниже целевого показателя 5% в первой половине года, прежде чем достичь 5,8% в июле 2024 года. Поэтому смягчение денежно-кредитной политики было приостановлено центральным банком после семи снижений учетной ставки в период с июля 2023 года по июнь 2024 года, когда ставка была снижена с 25 до 13%, сообщили в ЕБРР.

"Краткосрочные перспективы роста остаются крайне неопределенными. Улучшение перспектив экспорта, подкрепленное черноморским коридором вдоль побережья, может быть перевешено дефицитом электроэнергии", - говорится  прогнозе

Кроме того, дефицит рабочей силы остается острым, а риск дополнительного разрушения инфраструктуры и производственных мощностей остается.

Рост экономики Украины

Напомним, по данным Госстата, ВВП Украины вырос на 6,5% в первом квартале 2024 года. Рост замедлился до 3,7% во втором квартале.

Международные финансовые организации, эксперты, правительство Украины и НБУ прогнозируют рост экономики Украины в 2024 году на уровне около 3%.

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