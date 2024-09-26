RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕБРР назвал причину роста курса доллара к гривне более чем на 10% за последний год

Фото: Курс доллара вырос из-за неопределенности с поддержкой Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Причиной девальвации гривны стала неопределенность с международной помощью Киеву. На следующий год перспективы также неясны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ЕБРР "Региональные экономические перспективы" за сентябрь 2024 года.

Как отметили в банке, после нескольких месяцев задержки в конечном итоге было обеспечено достаточное внешнее финансирование на весь 2024 год.

"Однако базовая неопределенность, связанная с задержкой, негативно повлияла на обменный курс, и гривна потеряла около 10% по отношению к доллару США с момента перехода от фиксированного обменного курса к управляемому плавающему курсу в начале октября 2023 года", - говорится в отчете.

ЕБРР отмечает, что хотя внешнее финансирование полностью обеспечено на этот год, "оно остается неопределенным на 2025 год".

Курс доллара  и международная помощь

Напомним, НБУ держал фиксированный курс на уровне 36,6 грн/доллар до октября 2023 года. Затем регулятор частично отпустил курс. С тех пор доллар подорожал на 12,7% до 41,26 грн/доллар.

С начала 2024 года Украина получила 24,5 млрд долларов бюджетной поддержки со стороны ЕС, МВФ и стран Запада. Киев рассчитывает, что за год помощь составит 38 млрд долларов.

Кабинет министров прогнозирует финансирование дефицита государственного бюджета в 2025 году за счет международной помощи на 36,9 млрд долларов. При этом источники поступления 19,1 млрд долларов пока не определены.

Однако ЕС намерен выделить Украине году кредит на 35 млрд евро под российские активы, что покроет бюджетные расходы в 2025 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллараЕБРР