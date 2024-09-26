ЕБРР назвал причину роста курса доллара к гривне более чем на 10% за последний год

Как отметили в банке, после нескольких месяцев задержки в конечном итоге было обеспечено достаточное внешнее финансирование на весь 2024 год.

"Однако базовая неопределенность, связанная с задержкой, негативно повлияла на обменный курс, и гривна потеряла около 10% по отношению к доллару США с момента перехода от фиксированного обменного курса к управляемому плавающему курсу в начале октября 2023 года", - говорится в отчете.

ЕБРР отмечает, что хотя внешнее финансирование полностью обеспечено на этот год, "оно остается неопределенным на 2025 год".

Курс доллара и международная помощь

Напомним, НБУ держал фиксированный курс на уровне 36,6 грн/доллар до октября 2023 года. Затем регулятор частично отпустил курс. С тех пор доллар подорожал на 12,7% до 41,26 грн/доллар.

С начала 2024 года Украина получила 24,5 млрд долларов бюджетной поддержки со стороны ЕС, МВФ и стран Запада. Киев рассчитывает, что за год помощь составит 38 млрд долларов.

Кабинет министров прогнозирует финансирование дефицита государственного бюджета в 2025 году за счет международной помощи на 36,9 млрд долларов. При этом источники поступления 19,1 млрд долларов пока не определены.

Однако ЕС намерен выделить Украине году кредит на 35 млрд евро под российские активы, что покроет бюджетные расходы в 2025 году.