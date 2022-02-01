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ЄБРР фінансує закупівлю білоруських тролейбусів для Миколаєва, попри санкції ЄС

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Київ, Вівторок 01 лютого 2022 17:09
ЄБРР фінансує закупівлю білоруських тролейбусів для Миколаєва, попри санкції ЄС Фото: ЄБРР фінансує закупівлю білоруських тролейбусів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що переможцем в тендері на поставку 12-метрових низькопідлогових тролейбусів за кредитні кошти ЄБРР стала білоруська компанія "БКМ", але остаточне слово за ЄБРР.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NickVesti.

"Тролейбуси на автономному ходу - вже нарешті визначилися з переможцем. Ми направили всі документи. Там у нас вийшло дві компанії. Ніби як за всіма документами, ціною і пропозицією перемагає "БКМ". Найближчим часом буде прийнято рішення банком ЄБРР", - повідомив Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, з 2020 року Євросоюз ввів п'ять пакетів санкцій щодо посадових осіб Білорусі та державних компаній. Останній пакет санкцій був введений у грудні 2021 року.

Під санкції потрапили десятки державних білоруських підприємств і посадових осіб.незважаючи на це, ЄБРР продовжує фінансувати закупівлі білоруської техніки владою українських міст.

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Миколаїв ЄБРР
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