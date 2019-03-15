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ЄБРР і ЄС відкрили нову програму кредитування малого і середнього бізнесу в Україні

Новини » Економіка    15.03.2019 - 11:38
ЄБРР і ЄС відкрили нову програму кредитування малого і середнього бізнесу в Україні
Фото: ЄБРР (www.ebrd.com)

Кредитна лінія допоможе модернізувати виробництво і збільшити експортний потенціал України

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейський союз запускають в Україні кредитну лінію EU4Business-ЄБРР. Про це повідомляє прес-служба ЄБРР в Україні.

Як зазначається в повідомленні, призначенням програми є фінансування проектів МСП і надання компаніям допомоги у використанні можливостей, що відкриваються у зв’язку з Угодою про зону вільної торгівлі між ЄС та Україною.

Ця кредитна лінія передбачає підтримку приватних компаній, що зареєстровані в Україні та мають до 250 працівників. Позичальники можуть отримати довгострокові кредити в сумі до 3 млн євро у гривневому еквіваленті. Надання кредитів у місцевій валюті захистить позичальників від валютних ризиків, повідомили в ЄБРР.

Кредитні кошти будуть надаватися через Укрексімбанк, якому виділено на цю програму еквівалент 22 млн євро та ТОВ "ОТП Лізинг", якому виділено 10 млн євро. Додаткові ресурси ЄС в розмірі біля 28 млн євро очікуються у найближчому майбутньому та будуть доступними для інших місцевих фінансових установ, які приєднаються до кредитної лінії.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2018 року Рада директорів Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) затвердила нову стратегію для України, в якій визначені пріоритети діяльності банку в країні на наступні п'ять років.

Зазначимо, Європейський банк реконструкції і розвитку має намір реалізувати в Україні 25-30 нових інвестиційних проектів.

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