EBA закликає НКРЕКП розглядати перехід на стимулююче тарифоутворення після карантину

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ЕВА зазначає, що реформа стимулюючого тарифоутворення є важливою та довгоочікуваною для учасників ринку

Комітет енергетики Європейської бізнес асоціації (ЕВА) закликала НКРЕКП перенести розгляд питання стимулюючого тарифоутворення розподілу електроенергії з 8 квітня на період після карантину. Про це говориться у звернені бізнес-асоціації, передає РБК-Україна.

На думку ЕВА, наразі всі зусилля компаній та влади направлені на боротьбу з розповсюдженням коронавірусного захворювання, тому учасники ринку електроенергії та представники громадськості не можуть повноцінно обговорити та винести пропозиції до презентованої методології. НКРЕКП буде складно провести повноцінне публічне обговорення документів, зібрати позиції всіх учасників ринку та державних органів й узгодити їх між собою.

ЕВА зазначає, що реформа стимулюючого тарифоутворення є важливою та довгоочікуваною для учасників ринку. Але наразі це питання не може бути повноцінно обговорене всіма учасниками енергоринку оскільки всі зусилля компаній та влади зараз спрямовані на боротьбу з коронавірусним захворюванням та забезпечення стабільності енергетичного ринку в умовах карантину. Крім того, карантинні заходи та обмеження в пересуванні не дозволять всім зацікавленим у розгляді взяти участь в засіданні.

"Просимо врахувати той факт, що реформа, націлена на введення стимулюючого тарифоутворення, являється довгоочікуваною для учасників ринку, проте її обговорення та погодження повинні проводитись не під час надзвичайної ситуації в країні, коли буде складно провести повноцінне публічне обговорення документів, зібрати позиції всіх учасників ринку та державних органів й узгодити їх між собою, оскільки пріоритети компаній та влади зараз направленні на вирішення першочергових питань", - зазначено у зверненні до НКРЕКП.

В Європейській бізнес асоціації пропонують виключити питання стимулюючого тарифу з розгляду комісією регулювання 8 квітня та розпочати публічне обговорення після закінчення карантинно-обмежуючих заходів.

Крім того, комітет енергетики ЕВА зазначає, що заходи, пов’язані з карантином, значно ускладнили роботу компаній-членів. Йдеться про заборону стягнення штрафів та обмеження електропостачання боржникам, що приводить до зниження рівня оплат за електроенергію. Якщо ситуація буде продовжуватися, учасники ринку електроенергії зіткнуться з серйозною загрозою кризового стану.



"Ми вважаємо, що на період дії карантину врегулювання фінансових відносин на ринку електричної енергії між його учасниками є пріоритетним завданням для регулятора та уряду", - стверджує комітет енергетики Асоціації.

Нагадаємо, на сайті НКРЕКП оприлюднено постанову, згідно якої 8 квітня має розглядатися Методика стимулюючого тарифоутворення для операторів системи розподілу.