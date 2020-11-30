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EBA підтримує рекомендації ЄС щодо приведення тарифів для населення до ринкового рівня

Київ, Понеділок 30 листопада 2020 12:33
EBA підтримує рекомендації ЄС щодо приведення тарифів для населення до ринкового рівня
Фото: лінії електропередач (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Європейська бізнес-асоціація (EBA) підтримує викладені в звіті Секретаріату енергетичного співтовариства ЄС рекомендації щодо усунення перехресного субсидування на ринку електроенергії в Україні.

Про це повідомляє прес-служба Європейської бізнес-асоціації (EBA) з посиланням на дані Співтовариства.

"Згідно з прийнятим законом, Регулятор повинен припинити перехресне субсидування між різними категоріями споживачів до відкриття оптового ринку 1 липня 2019. Проте ціни для домогосподарств залишаються незмінними з 2017 року і не покривають витрати на енергопостачання", - повідомляє EBA з посиланням на звіт Енергоспівтовариства.

В поточний момент, ця різниця покривається Гарантованим покупцем через покладання спеціальних обов'язків (ПСО) та державними генеруючими компаніями "Енергоатом" і "Укргідроенерго", які зобов'язані продавати електроенергію за низькою ціною.

Така ситуація, згідно зі звітом енергетичного співтовариства ЄС, тягне за собою ризики для безпечної роботи енергосистеми, у тому числі атомних електростанцій.

Нагадаємо, тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з березня 2017 р. Вони становлять 0,9 грн/кВт.годину на перші 100 кВт.годину і 1,68 грн/кВт.годину на решті обсяг місячного споживання.

За даними Міністерства енергетики, тариф для населення в грудні 2020 р. навіть не буде покривати витрати на доставку електроенергії від електростанцій до кінцевим споживачам.

Щорічні дотації через занижені тарифи на електроенергію для населення досягли 65-70 млрд грн.

Глава Міненерго Юрій Бойко 26 листопада заявив про вимушений перегляд підходів до формування тарифів для населення найближчим часом.

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