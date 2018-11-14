East Europe Petroleum планує видобувати 1 млрд кубів газу на рік

Фото: Марія Мартиненко (прес-служба)

EEP проводить реорганізацію всередині групи і розглядає можливість покупки нових площ

Компанія East Europe Petroleum планує видобувати 1 млрд кубометрів газу на рік, EEP проводить реорганізацію всередині групи і розглядає можливість покупки нових площ. Про це заявила директор групи EEP Марія Мартиненко в інтерв'ю виданню LB.ua.

"Ми знаходимося в процесі вивчення потенціалу родовищ, точну інформацію отримаємо тільки за фактом буріння, але ми вже бачимо, що річний обсяг видобутку складе близько 1 мільярда кубометрів газу", - каже Мартиненко.

Подібних результатів компанії допоможе досягти реорганізація всередині групи, яка повинна посилити інвестиційний потенціал компанії.

"В ході затвердження інвестиційної стратегії прийнято рішення про створення групи Інвест та виділення дочірніх компаній. Група Інвест включає в себе 19 дочірніх компаній і є частиною EEP. Основне завдання дочірніх компаній - сервісне обслуговування кожного родовища окремо", - сказала директор групи.

За словами Мартиненко, мета групи - підвищення конкурентоспроможності на ринку нафтогазовидобувальників і посилення економічної ваги East Europe Petroleum. Всі спецдозволи будуть перерозподілені на компанії всередині групи.

Також, в компанії не виключають, що незабаром можуть розширити банк ліцензій шляхом участі в аукціонах.

"Ми вивчаємо майданчики, які пропонуються і розглядаємо можливість участі в торгах", - каже директор групи EEP.