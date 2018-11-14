East Europe Petroleum планирует добывать 1 млрд кубов газа в год

Фото: Мария Мартыненко (пресс-служба)

EEP проводит реорганизацию внутри группы и рассматривает возможность покупки новых площадей

Компания East Europe Petroleum планирует добывать 1 млрд кубометров газа в год, EEP проводит реорганизацию внутри группы и рассматривает возможность покупки новых площадей. Об этом заявила директор группы EEP Мария Мартыненко в интервью изданию LB.ua.

"Мы находимся в процессе изучения потенциала месторождений, точную информацию получим только по факту бурения, но, мы уже видим, что годовой объем добычи составит около 1 миллиарда кубометров газа", - говорит Мартыненко.

Подобных результатов компании поможет достигнуть реорганизация внутри группы, которая должна усилить инвестиционный потенциал компании.

"В ходе утверждения инвестиционной стратегии принято решение о создании группы Инвест и выделении дочерних компаний. Группа Инвест включает в себя 19 дочерних компаний и является частью EEP. Основная задача дочерних компаний - сервисное обслуживание каждого месторождения в отдельности", - сказала директор группы.

По словам Мартыненко, цель группы - повышение конкурентоспособности на рынке нефтегазодобытчиков и усиление экономического веса East Europe Petroleum. Все спецразрешения будут перераспределены на компании внутри группы.

Также, в компании не исключают, что вскоре могут расширить банк лицензий путем участия в аукционах.

"Мы изучаем площадки, которые предлагаются и рассматриваем возможность участия в торгах", - говорит директор группы EEP.