Есть угроза затопления. В Черниговской области объявлен красный уровень опасности

Метеорологи также предупреждают о нарушении транспортного сообщения с отдельными приречными селами Черниговской области вдоль Верхнего Днепра.

В связи с чем в регионе объявлен красный уровень опасности.

Кроме того, с 31 января по 2 февраля на участке реки Десны в районе населенных пунктов Новгород-Северский - Макошино будет происходить дальнейшее усиление ледовых явлений, поэтому возможны резкие колебания уровней воды до 0,1 - 0,2 м в сутки.

В связи с этим ожидается увеличение затопления поймы и нарушение транспортного сообщения с населенными пунктами вдоль Десны. Также на реке Снов из-за подъема уровня воды ожидается ее перелив через автодорогу местного значения в Корюковском районе Черниговской области.