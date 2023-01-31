RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Есть угроза затопления. В Черниговской области объявлен красный уровень опасности

Фото: в Черниговской области объявлен красный уровень гидрологической опасности (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Черниговской области с 31 января по 2 февраля будет сохраняться тяжелая гидрологическая ситуация. Синоптики предупреждают о затоплении поймы и жилых домов ряда сел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Метеорологи также предупреждают о нарушении транспортного сообщения с отдельными приречными селами Черниговской области вдоль Верхнего Днепра.

В связи с чем в регионе объявлен красный уровень опасности.

Кроме того, с 31 января по 2 февраля на участке реки Десны в районе населенных пунктов Новгород-Северский - Макошино будет происходить дальнейшее усиление ледовых явлений, поэтому возможны резкие колебания уровней воды до 0,1 - 0,2 м в сутки.

В связи с этим ожидается увеличение затопления поймы и нарушение транспортного сообщения с населенными пунктами вдоль Десны. Также на реке Снов из-за подъема уровня воды ожидается ее перелив через автодорогу местного значения в Корюковском районе Черниговской области.

Напомним, ранее в соцсетях распространяется информация, что Киев якобы может затопить. Однако, по данным синоптиков, для Киева пока нет угрозы негативных последствий и затопления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрЧерниговская область