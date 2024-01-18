Есть угроза для Киева? ДРГ россиян не оставляют попыток прорвать границу на севере

"С начала 2024 года российские диверсионно-разведывательные группы пытались зайти пять раз на границы Черниговской и Сумской областей", - рассказал он.

Есть ли угроза для Киева?

По словам Наева, в последнее время рост уровня угрозы на Киевском направлении военное командование не наблюдает.

"Что будет дальше - будем наблюдать за врагом, своевременно делать выводы, докладывать высшему командованию и усиливать себя дополнительными силами в случае, если такое начнет происходить", - сообщил командующий.

Он добавил, что по состоянию на сегодняшний день ситуация на северной границе стабильная.

"Накопление сил врага не замечается. Военное командование и военнослужащие круглосуточно работают над улучшением своих навыков, чтобы остановить враждебные намерения", - подчеркнул генерал.

Какая ситуация на севере Украины?

По словам Наева, сейчас в Северной операционной зоне идет подготовка противодиверсионных и противодесантных резервов. Военнослужащие учатся противодействовать условному врагу с привлечением беспилотной авиации, выставляли взрывные инженерные заграждения, создавать наблюдательные посты и выдвигать противодиверсионный резерв.

"Все это необходимо для постоянной поддержки боевой готовности и обученности личного состава", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте

Украинские войска продолжают меры по расширению плацдарма в Херсонском направлении и сдерживают врага в Донецкой области. За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений. В частности, по данным Генштаба ВСУ на утро 18 января, в зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.