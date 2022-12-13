Есть угроза или Лукашенко "петляет"? Что говорят эксперты о вероятности участия Беларуси в войне

Лукашенко "петляет"?

Дело в том, что белорусская армия время от времени устраивает такие проверки на внезапность оценки возможности именно своих сил, объяснил изданию полковник, экс-начальник пресс-службы Генерального штаба Владислав Селезнев.

"Подтверждением тому является "Гаюн", белорусские партизаны, сообщающие, что более 32 недель подряд их армия находится на полигонах. Чему-то там учатся, но до сих пор белорусская армия ограничена для выполнения задач. То есть, она способна оборонять Беларусь, но не способна вести атакующие боевые действия, поскольку просто не имеет боевого опыта", - отметил Селезнев.

По мнению эксперта, таким образом, белорусское военно-политическое руководство пытается сделать все, чтобы Путин не настаивал на том, чтобы их армия участвовала в боевых действиях в составе "Союзных сил" против Украины.

"Поэтому сейчас армия активно занимается боевой подготовкой. Примечательно, что в то время, когда происходит внезапная проверка, не может идти речь о том, что армия РБ переходит в контрнаступление. Опять же, мы не знаем, какое количество сил и средств будет вовлечено в этой внезапной проверки", - обращает внимание Селезнев.

Он акцентирует внимание на важном моменте, в любом случае украинская разведка не наблюдает признаков того, что белорусская армия готова переходить в наступление и атаковать нашу страну с севера.

"Лукашенко, как всегда, продолжает определенным образом "петлять". С одной стороны, есть на него давление. Но он понимает, что эта авантюра опасна для него лично, так и для самой Беларуси. Поэтому эта проверка - это более внутренние дела", - подытожил Селезнев.

Путин дожал руководство Беларуси?

К противоположному мнению склоняется военный эксперт Михаил Жирохов.

"К сожалению, ситуация, как я вижу достаточно угрожающая. Все-таки белорусы, скорее всего, решили принять участие (в войне против Украины - ред.) и какие-то аргументы нашел Путин для Беларуси. Но это произойдет не сейчас, если что-то и будет, то когда будет больше морозов. В декабре этого не произойдет", - допускает Жирохов.

При этом эксперт оценил способность белорусов помочь россиянам в их агрессии.

"Это кадровая армия, это готовившиеся военные. Даже не заключенные, которых россияне набирают по всем тюрьмам РФ. То есть, если у белорусов и устаревшее оружие и малая подготовка, но это - армия. По крайней мере 17 000 - 20 000, с которыми придется воевать", - говорит Жирохов.

Эксперт также отмечает, что моральной составляющей в случае худшего сценария этому не стоит ожидать, потому что военные "выполняют приказ"

"Невозможно говорить о настроениях военной среды. У военных есть приказ. Если кто-то не согласен с приказом, то увольняется - все. Таких тенденций, как у гражданских "хорошо" или "плохо" у военных просто не существует. Есть приказ и его выполняют", - объясняет Жирохов.

"Ударной группировки у границ нет"

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в свою очередь тоже видит в этом "петляние" Лукашенко и призывает не расценивать эту подготовку как угрозу для Украины.

"Потому что угроза со стороны Беларуси будет тогда, когда там будет сформирована полноценная ударная группировка. Она на сегодняшний день не сформирована ни из рядов белорусской армии, ни из рядов российских оккупационных подразделений, которые там сконцентрированы", - подчеркнул Коваленко.

Он обратил внимание на то, что те российские подразделения, которые сейчас сформированы в РБ, - это чуть более 11 тысяч личного состава. То есть это представители подразделений 1-й танковой армии ВС РФ, которых в перспективе после подготовки на белорусских полигонах могут отправить в направлении Бахмута.

"То есть они (россияне - ред.) там не останутся, они проходят там исключительно подготовку. Следовательно, тот потенциал, который сейчас представляет белорусская армия, какие бы ни были у них рефлексии по поводу учений или срочных собраний и прочее, это не должно отвлекаться тем, что это якобы подготовка к наступлению на территорию Украины", - акцентирует Коваленко.

Эксперт объясняет, когда происходит какое-то наступление, вторжение, необходимо иметь сформированную ударную группу, которая может занять примерно от месяца до двух месяцев.

"И это при условии того, что у границы с Украиной сейчас сосредоточены всего пять батальоно-тактических групп белорусской армии. К тому же они расположены вдоль границы, а не где-то в какой-то отдельной локации. Поэтому это лишь подтверждает тот факт, что это не является формированием ударной группировки", - обращает внимание Коваленко.

Таким образом, стоит подытожить, что угроза со стороны Беларуси может быть как до конца войны с Россией, так и до тех пор, пока так называемым президентом РБ будет оставаться Александр Лукашенко.

Но на сегодняшний день, в тех условиях, которые мы можем наблюдать, угроза минимальна.

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