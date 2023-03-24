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Есть попадание 5 "шахедами": последствия ночной атаки на Кривой Рог

Фото: стали известны последствия атаки на Кривой Рог (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В результате ночной атаки "шахедами" по Кривому Рогу нет погибших или раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

По его словам, всего по городу ударили 6 иранских беспилотников - один из них удалось сбить, остальные пять перехватить не удалось. Погибших и пострадавших в результате атаки нет, другие ее последствия выясняются.

Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул добавил, что вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения работают в городе стабильно.

"Для ликвидации последствий вражеских ударов были задействованы все оперативные и экстренные службы", – сказал он.

Напомним, что ночью, 24 марта, россияне атаковали Кривой Рог дронами Shahed-136.

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