Есть попадание 5 "шахедами": последствия ночной атаки на Кривой Рог

В результате ночной атаки "шахедами" по Кривому Рогу нет погибших или раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

По его словам, всего по городу ударили 6 иранских беспилотников - один из них удалось сбить, остальные пять перехватить не удалось. Погибших и пострадавших в результате атаки нет, другие ее последствия выясняются.

Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул добавил, что вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения работают в городе стабильно.

"Для ликвидации последствий вражеских ударов были задействованы все оперативные и экстренные службы", – сказал он.