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Есть важная деталь. В Урзуф заехало подразделение Росгвардии, начались аресты

Фото: в Урзуф заехало подразделение Росгвардии, начались аресты (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В селе Урзуф, расположенном в 40 км от Мариуполя, заметили военных подразделения Росгвардии. Они ходят в гражданском, уже известно об арестах местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Мариупольцам. Внимание. Тем, кто в оккупации и у кого там родные. В Урзуф заехало подразделение Росгвардии. Переодеты в гражданское. Ходят по всему побережью от Урзуфа до Ялты", - рассказал он.

По данным Андрющенко, оккупанты проверяют в местах концентрации отдыхающих - ищут недовольных и подозрительных.

"Известно о первых рандомных арестах. Осторожно с высказываниями. Проверьте телефоны. Берегите себя", - предостерег советник мэра.

Ситуация в Мариуполе и Мариупольськом районе

Российские войска захваатили Мариуполь и район, в том числе Урзуф и Ялту в феврале 2022 года.

После постоянных бомбежек города и убийств тысяч мариупольцев, в том числе с помощью тактики голода, захватчики постоянно устраивают облавы в городе и местных селах, ищут не угодных. А тех хоть каким-либо образом подпадает под подозрение, отправляют "на подвал".

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