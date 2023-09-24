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Есть успехи. Силы обороны продолжают продвигаться в районе Клещиевки

Фото: ВСУ имеют успехи в районе Клищиевки (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении. ВСУ имеют успехи в районе Клещиевки Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илью Евлаша в эфире телемарафона.

"Враг и дальше пытается отбить свое утраченное положение вблизи Клещиевки и Андреевки. Однако нашим защитникам удается отражать эти атаки, закрепляться и продолжать наступательные действия на южном фланге, в частности, имеем успехи на Бахмутском и Клещиевском направлениях", - сказал он.

Спикер также отметил, что оккупанты оттягивают артиллерию от линии столкновения на крайние точки и оттуда обстреливают позиции наших защитников. Таким образом россияне пытаются защитить свои установки.

За сутки на Бахмутском направлении ВСУ ликвидировали 159 оккупантов, уничтожили два склада с боеприпасами и несколько единиц вражеской техники.

Контрнаступление Украины

Напомним, с лета наши бойцы продолжают наступательные действия на востоке и юге Украины. Сейчас активные бои идут южнее Бахмута и на Мелитопольском направлении.

Последними уволенными населенными пунктами были Андреевка и Клещиевка Донецкой области. Как отмечают Силы обороны, ВСУ уже установили огневой контроль над трассой Бахмут – Горловка. Это даст больше возможностей для уничтожения оккупантов и их линий снабжения.

Также бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что украинские защитники прорвали оборону россиян возле Вербового в Запорожской области.

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