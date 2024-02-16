Есть разные варианты: Госдеп о сроках принятия Конгрессом помощи Украине

"Вопрос обсуждается в американском Конгрессе. К сожалению, это долгий процесс. В США есть демократическая система и это демократический процесс. Есть временная задержка, хотя, конечно, лучше бы ее не было", - заявил он.

Чиновник добавил, что президент США Джо Байден хотел бы, чтобы Конгресс одобрил новый пакет помощи сейчас.

"Президент Байден его команда поддерживают тесные контакты с демократами и республиканцами в Конгрессе. Уже был шаг вперед, когда Сенат одобрил новый пакет помощи, и ожидается, что весь Конгресс одобрит новый пакет помощи", - заявил он.

Сайзек заявил, что процесс принятия помощи Украине идет медленно из-за демократической системы в США

"Есть разные варианты и возможности (когда будет принята помощь, - ред.). Процесс идет, к сожалению, медленно, но это является частью нашей демократической системы. Я не могу предсказать сроки, но стоит отметить две вещи", - добавил он.

Представитель Госдепа подчеркнул, что двухпартийная поддержка Украины в Конгрессе сохраняется.

"И большинство американцев поддерживают дополнительную помощь Украине. Поэтому ожидается, что Конгресс в конце концов одобрит новый пакет. США также приветствует одобрение Евросоюзом дополнительной помощи Украине. И США, и Европа должны полностью поддерживать Украину. Это дает возможность Украине защитить себя. И администрация президента Байдена понимает ситуацию в Украине сейчас, и что Украине нужен новый пакет помощи", - заявил он.

По словам Сайзека, от момента когда Палата представителей США проголосует за пакет до выделения помощи может пройти очень мало времени.

"Это может быть очень-очень быстро. США имеют возможность действовать почти сразу. Я не эксперт по действиям Пентагона, но они знают, что нужно сделать. Они уже сделали. Стоит отметить, что США уже предоставили 74 млрд долларов поддержки Украине, правительство США и наш Департамент обороны понимают, как это сделать, и они готовы сразу оказать эту помощь", - отметил он.