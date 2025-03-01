"Есть позитивные новости". Тренер Малиновского рассказал о возвращении украинца после травмы

С начала года украинский полузащитник уже работает на тренировках команды. Однако он еще не попадал в заявку "Дженоа" на матчи.

"Руслан тренируется с командой, прогрессирует каждый день. Он развивается и улучшается - это положительные новости. Но не следует забывать, что он восстанавливается после очень тяжелой травмы, поэтому форсировать события рискованно, - отметил тренер. - Он еще недостаточно готов к полноценному возвращению и в ближайших матчах мы к сожалению не можем на него рассчитывать".

После 26-ти туров Серии А "Дженоа" идет в таблице на 12-м месте, имея в активе 30 очков. Отставание от зоны еврокубков составляет 15 пунктов, отрыв от зоны вылета - 9. В воскресенье, 2 марта, команда из Генуи сыграет с аутсайдером - "Эмполи", цвета которого защищает другой украинец - Виктор Коваленко.

Травма Малиновского: что известно

31-летний полузащитник получил жуткое повреждение 21 сентября 2024 года в матче 5-го тура Серии А против "Венеции". Медики обнаружили у него вывих голеностопного сустава и перелом малоберцовой кости.

Уже на следующий день футболист был прооперирован. Тогда же врачи назвали ориентировочные сроки его восстановления - от трех месяцев. Только в январе текущего года украинец возобновил тренировки с мячом. Сейчас в "Дженоа" он занимается с футболистами в общей группе, что позволяет надеяться на скорый выход на поле в официальном поединке.

В нынешнем сезоне Малиновский успел провести за клуб 6 матчей во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу. В рядах сборной Украины сыграл на старте Лиги наций 10 минут против Албании и 12 - против Чехии.