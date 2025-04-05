Есть первые детали: Зеленский заинтриговал заявлением о контингенте в Украине

"Есть ощутимый прогресс и первые детали относительно того, как может быть размещен контингент партнеров по безопасности", - заявил президент.

Также Зеленский показал фото встречи украинской стороны с начальниками штабов обороны партнеров, где и обсуждались эти вопросы. Со стороны партнеров присутствовали: адмирал Энтони Радакин из Великобритании и генерал Тьери Бюркар из Франции.

"Прилагаем усилия для безопасности в Украине и надежных гарантий безопасности... Благодарен всем странам, которые нам в этом помогают, и Великобритании и Франции за лидерство. Именно такая совместная работа, когда все нацелены на сильный результат, помогает приближать надежный и длительный мир в Украине", - резюмировал глава государства.