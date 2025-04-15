Есть первая победа: хоккейная сборная Украины разгромила соперниц на женском чемпионате мира

ЧМ по хоккею среди женщин, Дивизион 2В, 2-й тур

Украина - Турция - 5:1 (2:0, 0:0, 0:0, 3:1)

Шайбы Украины: Манчак-2, Ведмеденко, Кириченко, Телегина

"Сине-желтые" стартовали на мировом первенстве поражением в овертайме в равной игре против хозяек соревнований - сборной Новой Зеландии (3:4). Однако во второй игровой день одержали уверенную победу.

Комфортное преимущество украинки получили уже в первой 20-минутке, забив две шайбы: отличились Радмила Ведмеденко и Татьяна Кириченко. Второй период результативных действий не принес. А в третьем - наша команда воспользовалась большинством. Численное преимущество реализовала Валерия Манчак.

После этого соперницы сумели сократить счет. Они отличились после удалений в нашей команде, имея преимущество в две хоккеистки. Однако украинки и в дальнейшем вели игру и закрепили свой успех еще двумя точными бросками. Дубль оформила Манчак, еще одна шайба в активе Полины Телегиной.

Благодаря победе Украина поднялась на второе место в турнирной таблице.

Турнирная таблица:

Австралия - 6 очков (2 матча) Украина - 4 (2) Бельгия - 3 (1) Новая Зеландия - 2 (1) Турция - 0 (2) Гонконг - 0 (2)

В следующем матче "сине-желтые" встретятся 17 апреля с Австралией. Старт в 7:30 по киевскому времени. Также украинок ждут матчи против Бельгии и Гонконга.

Чемпионат мира в Дивизионе 2B продлится до 20 апреля. Победитель турнира выйдет в Дивизион 2А. Наша сборная играет на этом уровне впервые за 5 лет. В 2024-м "сине-желтые" повысились в классе, выиграв ЧМ в Дивизионе 3А.