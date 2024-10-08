Есть ряд правил и бесплатный проезд: что должны знать дети при использовании метрополитена

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Что дети должны знать о метрополитене

Метрополитен является основной транспортной системой Киева, обеспечивающей постоянную перевозку пассажиров по всему городу. Однако в Украине метро есть и в других городах – Харькове и Днепре.

В каком бы городе вы ни пользовались подземкой – стоит знать правила пребывания там. Особенно это касается детей, ведь иногда по незнанию правил поездки заканчиваются травматически.

Согласно данным пресс-службы КП "Киевский метрополитен", еженедельно происходит в среднем около сотни различных травматических случаев. Это проблемы на эскалаторах, на платформах, а иногда и у входа в метро. Не всегда в этих случаях есть дети, иногда даже взрослые не знают, как правильно пользоваться подземкой.

Метрополитен безвозмездно перевозит детей в возрасте до 7 лет.

Правила поездки детей в метро

Следует помнить, что дети до 7 лет проходят только через контрольно-пропускные пункты станций метрополитена, или на руках у родителей через автоматические контрольные пункты.

При входе в метро родители обязаны следить за своими детьми. В частности – держать их за руку или на руках. Запрещается оставлять детей без присмотра на платформе.

Следить, чтобы дети не заходили за ограничительную линию на платформе и нанесенную на ступенях эскалатора. Следует также помнить, что запрещается бегать по платформе, а тем более использовать такие средства как самокат, скейт, ролики, велосипеды и другие спортивные и транспортные средства. Это может привести к травмам и нарушению метрополитена.

Пользуясь метрополитеном с ребенком, стоит перед поездкой рассказать ему откуда и куда вы направляетесь. Ребенок должен знать, к кому может обратиться за помощью - это может быть кто-либо из работников метрополитена и полиции.

Правила пользования эскалатором в метро

Особо внимательными необходимо быть на эскалаторах. Нельзя позволять детям самостоятельно передвигаться по эскалатору, садиться на его ступени, прислоняться к неподвижным частям балюстрады.

На эскалаторе нужно держать детей за руку или на руках. В случае остановки эскалатора четко следовать инструкциям работников метрополитена, передаваемым устройствами громкоговорящего оповещения.

Как пользоваться метро с младенцем

Следует помнить, что родителям с детьми до 7 лет или лицам, сопровождающим детей, оказывается помощь при пользовании подъемником, лифтом, эскалатором и т.д.

В частности это касается родителей, которые находятся в метро с детскими колясками. Ведь это тоже может быть опасно, если не соблюдать правила безопасности.

Если вам необходимо воспользоваться метрополитеном, но ваш ребенок находится в коляске – необходимо обратиться за помощью к работнику метро. Он поможет спуститься по эскалатору соблюдая соответствующие правила безопасности. Подходящий алгоритм действий и в случае, если вам необходимо подняться эскалатором вместе с ребенком.