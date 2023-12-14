"Есть возможности": Стефанишина о диалоге с Венгрией по вступлению Украины в ЕС

Как отметила Стефанишина, в настоящее время продолжается двусторонний диалог между Венгрией и Украиной относительно членства последней в ЕС.

Так, во время последней встречи вице-премьера по евроинтеграции с министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто были обсуждены ключевые вопросы: в частности, по обеспечению прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и договоренности совместно работать над имплементацией соответствующих решений.

"Учитывая указанное, Украина не видит объективных причин для блокирования решения об открытии переговоров по членству", - отмечает Стефанишина.

Как отмечает вице-премьер по евроинтеграции, в то же время есть понимание, что на повестке дня заседания Европейского совета есть широкий перечень вопросов, и позиция Венгрии определяется не только Украиной.

"На сегодняшний день есть возможности для диалога и поиска решения для открытия переговоров", - подытожила она.