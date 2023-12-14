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"Есть возможности": Стефанишина о диалоге с Венгрией по вступлению Украины в ЕС

Фото: в Украине видят возможности для диалога и поиска решения с Венгрией (GettyImages)
Автор: Ольга Стефанишина, Ярослава Борзова

Дискуссии с партнерами о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС продолжаются. Имея поддержку 26 стран-членов, не возникает сомнений в приверженности Украины реформам.

Об этом рассказала вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в комментарии РБК-Украина.

Как отметила Стефанишина, в настоящее время продолжается двусторонний диалог между Венгрией и Украиной относительно членства последней в ЕС.

Так, во время последней встречи вице-премьера по евроинтеграции с министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто были обсуждены ключевые вопросы: в частности, по обеспечению прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и договоренности совместно работать над имплементацией соответствующих решений.

"Учитывая указанное, Украина не видит объективных причин для блокирования решения об открытии переговоров по членству", - отмечает Стефанишина.

Как отмечает вице-премьер по евроинтеграции, в то же время есть понимание, что на повестке дня заседания Европейского совета есть широкий перечень вопросов, и позиция Венгрии определяется не только Украиной.

"На сегодняшний день есть возможности для диалога и поиска решения для открытия переговоров", - подытожила она.

Саммит лидеров ЕС

14 и 15 декабря состоится саммит лидеров Европейского союза. Там европейские лидеры должны определиться по перспективам интеграции Украины, Молдовы и Грузии.

По данным СМИ, Венгрия будет блокировать все, что связано с поддержкой Украины. Так что саммит может затянуться до 16 декабря.

Президент Владимир Зеленский, находясь в Аргентине, смог пообщаться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в преддверии саммита лидеров ЕС. По словам украинского лидера, разговор был откровенным и касался европейских дел двух государств.

Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился с венгерским коллегой Петером Сийярто впервые после полномасштабного вторжения.

После чего украинский министр заявил, что наша страна получила неофициальный и непубличный положительный сигнал от Будапешта о начале переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.

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