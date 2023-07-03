ua ru
Пн, 03 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Есть в каждом доме. В Украине официально попал под запрет распространенный товар

Новина українською →
Украина, Понедельник 03 июля 2023 11:43
Есть в каждом доме. В Украине официально попал под запрет распространенный товар Фото: ртуть запрещена в Украине с  1 января 2024 года (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который делает Украину членом Минаматской конвенции о ртути. Эта конвенция запрещает производство продукции, содержащей этот токсичный металл.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №0199.

Согласно документу, с 1 января 2024 года будет прекращено производство, импорт и экспорт продукции, содержащей ртуть. Также запрещается производство ацетальдегида, в котором ртуть или ее соединения используются в качестве катализатора.

Однако требования Минаматской конвенции о ртути не распространяются на продукцию, необходимую для защиты гражданского населения и использования в военных целях. В документе указано, что присоединение к конвенции не повлияет на деятельность оборонно-промышленного комплекса Украины.

Применение ртути

Ртуть является тяжелым металлом и широко использовалась в различных отраслях промышленности и научных исследованиях. Однако из-за ее токсичности она стала менее популярной в применении.

Примеры использования ртути:

  • Ртутные термометры, которые ранее широко применялись в медицине и промышленности. Однако из-за риска отравления и негативного влияния на окружающую среду они были запрещены во многих странах. Современные цифровые термометры безопаснее и стали альтернативой.
  • Ртуть использовалась в барометрах для измерения атмосферного давления. Однако из-за ее токсичности ее использование постепенно заменили электронными устройствами.
  • Ртуть применяется в некоторых химических исследованиях в качестве реагента или катализатора.
  • Она также используется в некоторых электролитических процессах, например в электролизе солей.

Важно отметить, что использование ртути было ограничено или запрещено во многих случаях из-за ее потенциальной вредности для людей и окружающей среды. Современные технологии и другие материалы широко используются для замены ртути во многих процессах.

Напомним, Верховная рада в апреле приняла закон о присоединении Украины к Минаматской конвенции о ртути, запрещающей производство продукции, содержащей этот токсичный металл.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Верховная рада
NEWS
Нужен пароль. В Украине ужесточают правила пополнения банковских карт через терминалы
Нужен пароль. В Украине ужесточают правила пополнения банковских карт через терминалы
DAILY
Наступление забуксовало? Что реально происходит на фронте и чего ждать осенью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Наступление забуксовало? Что реально происходит на фронте и чего ждать осенью