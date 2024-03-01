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"Есть консенсус". В ОП сделали заявление о выборах президента во время войны

Киев, Пятница 01 марта 2024 14:13
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"Есть консенсус". В ОП сделали заявление о выборах президента во время войны Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Выборы президента в Украине провести во время войны невозможно. В этом вопросе есть общественный консенсус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в интервью The Telegraph.

"О каденции президента Украины. Сегодня есть консенсус, что в состоянии войны обеспечить действительно прозрачный конкурентный электоральный процесс невозможно. Это консенсус общественный. Параметры безопасности, финансовые параметры, параметры политической конкуренции - все это сегодня нельзя решить", - сказал он.

Подоляк не исключает, что мнение общества касательно выборов в Украине может измениться. Тогда этот вопрос будут обсуждаться.

"Это не означает, что консенсус общества не может измениться завтра. Он может измениться и тогда будем об этом говорить. Но сегодня президент Украины является абсолютно легитимной фигурой. Потому что общество считает его легитимным и юридически он является легитимным", - подчеркнул советник главы ОП.

Выборы во время войны

Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Конституция не запрещает проведение выборов во время войны. Такой запрет содержится в законе Украины "О правовом режиме военного положения".

Добавим, что в октябре 2023 года в Украине должны были пройти парламентские выборы.

Также в 2024 году в Украине должны были состояться президентские выборы. Они были запланированы на конец марта.

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Офис президента Президентские выборы Михаил Подоляк
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