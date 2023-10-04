У Украины хороший диалог с большинством кандидатов на пост спикера Палаты представителей США, - посол

"Могу только сказать, что с подавляющим большинством звучащих имен (имен возможных кандидатов на должность спикера, - ред.), и их командами у нас построен хороший конструктивный диалог", - констатировала она, добавив, что пока кандидат или кандидаты не будут публично выдвинуты, обсуждать что-либо пока рано.

Как рассказала посол, до избрания нового спикера Палата представителей не может голосовать законы, однако вся остальная работа, в том числе в комитетах, продолжается.

Сейчас, как добавила Маркарова, Палата представителей объявила, что завершила сессионную неделю и планирует вернуться к работе не раньше следующего вторника. До этого времени "будет идти оживленное обсуждение потенциальных кандидатов, а сами кандидаты будут проводить закрытые дискуссии и тестировать уровень поддержки".

"Многие имена уже активно обсуждают - от традиционно в таких случаях лидера большинства Скализа (Стив, конгрессмен, занимающий вторую по значению должность в Палате представителей среди республиканцев после спикера, - ред.) до многих других имен", - добавила она.

Отставка Кевина Маккарти

Палата представителей США отправила в отставку спикера Кевина Маккарти. Как отметила Маркарова, отстранение конгрессмена Маккарти от должности спикера произошло на основании проекта резолюции, поданной представителем республиканцев конгрессменом Гейтцом.

Решение поддержали 216, из них 8 республиканцев и 208 демократов. Против проголосовали 210 республиканцев.

В настоящее время должность спикера Палаты представителей вакантна. Временно исполнять обязанности спикера будет республиканец Патрик МакГенри.