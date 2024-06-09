Есть два способа. Как обменять водительское удостоверение онлайн
Водительское удостоверение в Украине можно обменять или восстановить онлайн. Также украинцы могут заказать только электронное удостоверение без печати пластикового бланка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервисный центр МВД.
Обменять или восстановить водительское удостоверение можно через электронный кабинет водителя или через приложение "Дія".
Алгоритм действий через кабинет водителя:
- зайти в кабинет водителя;
- выбрать в меню "Электронные услуги" - "Восстановление и обмен удостоверения", нажать кнопку "Заказать";
- выбрать причину обмена или восстановления водительского удостоверения (потеря, повреждение, окончание срока действия документа или изменение персональных данных);
- выбрать тип удостоверения (пластиковое или электронное);
- проверить персональные данные;
- поставить подпись, которая будет отображаться на водительском удостоверении;
- добавить скан копии документа, подтверждающего изменение персональных данных;
- выбрать способ получения (в сервисном центре МВД или в отделении "Укрпочты" или курьером);
- поставить цифровую подпись;
- оплатить услугу.
Как обменять водительское удостоверение в "Дії":
- перейти в меню "Услуги" и нажать "Замена водительского удостоверения";
- выбрать причину замены документа;
- подтвердить или указать место регистрации;
- выбрать тип удостоверения: цифровое (е-удостоверение) или пластик+цифровое;
- выбрать способ получения (в сервисном центре МВД или в отделении "Укрпочты" или курьером);
- подтвердить или указать контактные данные;
- подписать заявление;
- оплатить услугу в течение 10 минут.
Ориентировочная стоимость пластикового водительского удостоверения без учета банковских услуг составляет 572 гривны, электронного удостоверения - 230 гривен. Логистические услуги оплачиваются отдельно.
Поменять удостоверения онлайн возможно, если в электронной базе достаточно информации и отображается фото. Также водительские права можно обменять в сервисных центрах МВД.
Ранее РБК-Украина объясняло, обязательно ли учиться в автошколе, чтобы сдать экзамены для получения водительского удостоверения.
Также украинцам рассказывали, какие документы нужны для перерегистрации автомобилей и сколько это стоит во время войны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.