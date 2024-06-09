Есть два способа. Как обменять водительское удостоверение онлайн

Водительское удостоверение в Украине можно обменять или восстановить онлайн. Также украинцы могут заказать только электронное удостоверение без печати пластикового бланка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервисный центр МВД.

Поменять удостоверения онлайн возможно, если в электронной базе достаточно информации и отображается фото. Также водительские права можно обменять в сервисных центрах МВД.

Обменять или восстановить водительское удостоверение можно через электронный кабинет водителя или через приложение "Дія".

Ранее РБК-Украина объясняло, обязательно ли учиться в автошколе, чтобы сдать экзамены для получения водительского удостоверения.

Также украинцам рассказывали, какие документы нужны для перерегистрации автомобилей и сколько это стоит во время войны.

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