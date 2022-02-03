Е-лікарняний знову відкриватимуть дистанційно, але є умова

Що зміниться?

"Зростає навантаження на центри первинної медичної допомоги і сімейних лікарів у зв’язку зі зверненнями про відкриття лікарняних. Через це погоджено текст наказу про відновлення практики дистанційного відкриття електронних лікарняних на п’ять днів із подальшим зверненням до лікаря", - наголосили в комітеті.

Таким чином, у випадку необхідності продовження лікарняного (на більше ніж 5 днів), пацієнту необхідно звернутися до лікаря, аби продовжити термін, або навпаки закрити лікарняний.