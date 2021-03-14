Е-анкета в Туреччину і відкриття Греції: що зміниться для туристів навесні

Е-анкета в Туреччину

Міністерство охорони здоров'я Туреччини скасувало паперову анкету для осіб, що в'їжджають у країну: пасажири до вильоту повинні будуть заповнювати електронну анкету вже з 15 березня.

Для в'їзду до Туреччини відтепер мандрівники повинні заповнити форму за посиланням https://register.health.gov.tr/# за 72 години до прильоту в країну.

Якщо громадянин не заповнив форму або зробив заяву, що вводить в оману, це може спричинити юридичні та адміністративні санкції.

"Крім того, вам може бути відмовлено в дозволі на в'їзд до Туреччини (якщо ви не є громадянином Туреччини або у вас немає дозволу на проживання)", - заявляли в Міністерстві охорони здоров'я країни.

В анкеті потрібно вказати паспортні та контактні дані, національність, стать і тип виїзду (морський, авіа тощо).

"На основі заповненої інформації буде автоматично створений індивідуальний код HES, завдяки якому з вами зв'яжуться, якщо у вас або у людей, з якими ви спілкуєтеся під час подорожі, виявляться контакти з хворими COVID-19", - інформує міністерство.

Відкриття Греції та Іспанії

Міністр туризму Греції Гаррі Теохаріс заявив, що країна готується до літнього туристичного сезону. Тому якщо епідемічна ситуація з коронавірусом у країні дозволить, країна відкриється з 14 травня.

У Грецію можна буде потрапити за умови наявності негативного тесту на коронавірус або якщо людина повністю вакцинувалася від COVID-19.

Крім того, міністр промисловості, торгівлі і туризму Іспанії Марія Рейес Марото розповіла, що уряд розглядає можливість введення паспортів вакцинації, щоб знову відкрити індустрію туризму країни. Його можуть ввести до 19 травня.

Влада працює над тим, щоб створити "якомога швидше" паспорт, який дозволить вакцинованим від коронавірусу вільніше переміщатися.