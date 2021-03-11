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Туреччина вводить е-анкету для в'їзду. Без неї можуть не пустити в країну

Новость на русском → Туреччина, Четвер 11 березня 2021 12:53
Туреччина вводить е-анкету для в'їзду. Без неї можуть не пустити в країну Фото: турист в аеропорту (freepik)
Автор: Юлія Струк

Міністерство охорони здоров'я Туреччини скасувало паперову анкету для осіб, що в'їжджають в країну. Пасажири ще до вильоту повинні будуть заповнювати електронну анкету вже з 15 березня.

Про це свідчить інформація на сайті турецького МОЗ.

При цьому для транзитних рейсів зберігається вимога щодо заповнення паперової анкети на борту літака.

Для в'їзду до Туреччини тепер пасажири повинні заповнити форму за посиланням https://register.health.gov.tr/# за 72 години до прильоту в країну.

"Форма повинна бути заповнена протягом останніх 72 годин перед поїздкою... Форма, яку ви заповнюєте, може бути перевірена на кордонах Турецької республіки незалежно від того, заповнили ви цю форму чи ні", - зазначено в повідомленні.

Відзначається, що якщо громадянин не заповнив форму або зробив заяву, що вводить в оману, це може спричинити юридичні та адміністративні санкції.

"Крім того, вам може бути відмовлено в дозволі на в'їзд до Туреччини (Якщо ви не є громадянином Туреччини або у вас немає дозволу на проживання)", - свідчить повідомлення.

В анкеті потрібно вказати паспортні та контактні дані, національність, стать і тип виїзду (морський, авіа тощо).

"На основі заповненої інформації буде автоматично створений індивідуальний код HES, завдяки якому з вами зв'яжуться, якщо у вас або у людей, з якими ви спілкуєтеся під час подорожі, виявляться контакти з хворими COVID-19", - інформує МОЗ країни.

У матеріалі РБК-Україна "Свобода не для всіх. Чи зможуть українці подорожувати по ковід-паспортам" говориться, що українським туристам не варто розраховувати на подорожі в Європу в цьому році. Туристичний ринок більш орієнтується на Туреччину.

Нагадаємо, на початку березня країна продовжила вимогу негативного результату тесту на коронавірус при в'їзді в Туреччину. Тест повинен бути зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду.

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