Туреччина вводить е-анкету для в'їзду. Без неї можуть не пустити в країну

Міністерство охорони здоров'я Туреччини скасувало паперову анкету для осіб, що в'їжджають в країну. Пасажири ще до вильоту повинні будуть заповнювати електронну анкету вже з 15 березня.

Про це свідчить інформація на сайті турецького МОЗ.

При цьому для транзитних рейсів зберігається вимога щодо заповнення паперової анкети на борту літака.

Для в'їзду до Туреччини тепер пасажири повинні заповнити форму за посиланням https://register.health.gov.tr/# за 72 години до прильоту в країну.

"Форма повинна бути заповнена протягом останніх 72 годин перед поїздкою... Форма, яку ви заповнюєте, може бути перевірена на кордонах Турецької республіки незалежно від того, заповнили ви цю форму чи ні", - зазначено в повідомленні.

Відзначається, що якщо громадянин не заповнив форму або зробив заяву, що вводить в оману, це може спричинити юридичні та адміністративні санкції.

"Крім того, вам може бути відмовлено в дозволі на в'їзд до Туреччини (Якщо ви не є громадянином Туреччини або у вас немає дозволу на проживання)", - свідчить повідомлення.

В анкеті потрібно вказати паспортні та контактні дані, національність, стать і тип виїзду (морський, авіа тощо).

"На основі заповненої інформації буде автоматично створений індивідуальний код HES, завдяки якому з вами зв'яжуться, якщо у вас або у людей, з якими ви спілкуєтеся під час подорожі, виявляться контакти з хворими COVID-19", - інформує МОЗ країни.