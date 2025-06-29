Звонки в любое время? В России похвастались прямым каналом коммуникации с ЦРУ

Главы российской и американской разведок договорились созваниваться в любое время, чтобы обсуждать интересующие вопросы.
Об заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В комментарии кремлевскому "журналисту" он сказал, что говорил с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джоном Рэтклиффом, и они договорились о прямой коммуникации в любое время.
"У меня состоялся телефонный разговор с моим американским коллегой, и мы договорились о возможности созваниваться в любое время и обсуждать интересующие нас вопросы", - утверждает Нарышкин.
По данным российских СМИ, последний известный разговор глав СВР и ЦРУ состоялся в марте 2025 года.
Reuters также отметило, что обе службы долгое время были ярыми соперниками, и после полномасштабной войны а Украине, каждая из них прибегла к публичным кампаниям по вербовке агентов.
Напомним, в марте The Washington Post писало, что Белый дом проинформировал Конгресс о намерениях сократить штат ЦРУ примерно на 1200 сотрудников в течение нескольких лет.
В то же время действующие и бывшие чиновники предостерегают о риске, что уволенные сотрудники разведки могут стать объектами вербовки иностранных спецслужб.
В частности, Россия и Китай получили указания активизировать вербовочные мероприятия, ориентируясь на вышеуказанных сотрудников.
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