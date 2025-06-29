RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Звонки в любое время? В России похвастались прямым каналом коммуникации с ЦРУ

Фото: глава СВР Сергей Нарышкин (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Главы российской и американской разведок договорились созваниваться в любое время, чтобы обсуждать интересующие вопросы.

Об заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В комментарии кремлевскому "журналисту" он сказал, что говорил с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джоном Рэтклиффом, и они договорились о прямой коммуникации в любое время.

"У меня состоялся телефонный разговор с моим американским коллегой, и мы договорились о возможности созваниваться в любое время и обсуждать интересующие нас вопросы", - утверждает Нарышкин.

По данным российских СМИ, последний известный разговор глав СВР и ЦРУ состоялся в марте 2025 года.

Reuters также отметило, что обе службы долгое время были ярыми соперниками, и после полномасштабной войны а Украине, каждая из них прибегла к публичным кампаниям по вербовке агентов.

Сокращение ЦРУ и угроза вербовки

Напомним, в марте The Washington Post писало, что Белый дом проинформировал Конгресс о намерениях сократить штат ЦРУ примерно на 1200 сотрудников в течение нескольких лет.

В то же время действующие и бывшие чиновники предостерегают о риске, что уволенные сотрудники разведки могут стать объектами вербовки иностранных спецслужб.

В частности, Россия и Китай получили указания активизировать вербовочные мероприятия, ориентируясь на вышеуказанных сотрудников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЦРУРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты Америки