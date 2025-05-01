Джули Дэвис возглавит посольство США в Украине: что о ней известно

Джули Дэвис назначили временной поверенной в делах США в Украине. Она официально займет такую должность на следующей неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.
"Посол Джули Дэвис приступит к исполнению обязанностей временной поверенной по делам США в Украине с понедельника, 5 мая 2025 года", - сказано в сообщении дипломатического представительства.
Она от имени президента США Дональда Трампа и госсекретаря США Марко Рубио будет координировать сотрудничество посольства с правительством и народом Украины.
В посольстве заверили, что Дэвис будет упорно работать над завершением войны Украины против РФ, а также над укреплением двусторонних отношений Украины и США, чтобы они становились более безопасными, сильными и процветающими.
Стоит заметить, что сейчас Дэвис занимает должность посла США на Кипре.
Джули Дэвис - дипломат старшего ранга, награжденная Премией президентского ранга. Она получила степень бакалавра в Университете Северной Каролины и магистерскую степень в Принстонском университете.
Дэвис свободно владеет русским и французским языками.
До назначения послом США на Кипре она занимала пост спецпосланника США в Беларуси и была первым послом США в этой стране с 2008 года.
Ранее она работала заместителем помощника госсекретаря по вопросам Западной Европы и ЕС, а также заместителем постоянного представителя США при НАТО.
Дэвис также занимала различные должности в штабе НАТО и в посольствах США в Грузии, Украине и России, а также в Совете национальной безопасности и других подразделениях Госдепа.
Напомним, ранее послом США в Украине была Бриджит Бринк. О ее отставке стало известно в апреле. Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.
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