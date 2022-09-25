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Джойс нокаутировал Паркера и стал претендентом на пояс Усика: видео

Фото: Джо Джойс (справа) нанес немало ударов Джозефу Паркеру (twitter.com/talkSPORT)
Автор: Антон Федорцив

Главное сражение вечера бокса в английском Манчестере завершилось победой Джо Джойса над Джозеф Паркером. Победитель получил титул временного чемпиона по версии WBO.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

37-летний британец нокаутировал новозеландского боксера в 11-м раунде. "Джаггернаут" стал обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет украинец Александр Усик.

Джойс на протяжении всего боя контролировал ход поединка. Он целенаправленно готовился завершить бой одним точным ударом. Паркер же подошел к чемпионским раундам с рассечениями на лице и благодаря небывалым морально-волевым качествам.

В конце концов британский боксер нокаутировал соперника левым боковым навстречу. Паркер упал на ринг, а подняться и продолжить поединок уже не сумел. Для новозеландца это поражение стало первым досрочным и третьим в профессиональной карьере в целом.

В свою очередь Джойс одержал 15-ю победу за 15 боев в профи. Процент побед нокаутом фантастический – британец 14 раз побеждал раньше времени. Теперь он будет ждать обязательного боя с Усиком.

Ранее стало известно, что украинский боксер готов помочь Джошуа в подготовке к бою с Фьюри. Команда недавнего соперника Усика согласилась на распределение гонорара с Фьюри в пропорции 60 на 40 в пользу чемпиона WBC.

К слову, ранее собрали главные события вокруг потенциального боя Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

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Бокс