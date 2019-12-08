Джошуа взяв реванш у Руїса і повернув титули чемпіона світу

Британський суперважковаговик Ентоні Джошуа переміг рішенням суддів мексиканця Енді Руїса і повернув собі чемпіонські пояси за версіями WBA, WBO, IBF і IBO. Бій відбувся 7 грудня в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді на Diriyah Arena, яка була побудована спеціально для поєдинку.

Боксери відразу кинулися в атаку і не стали придивлятися одне до одного, як зазвичай буває, у стартових раундах. У кінцівці першого раунду Джошуа пробив в скроню Руїсу, в результаті чого у того відкрилося розсічення над лівим оком. Потім невелике розсічення під лівим оком відкрилося і у Джошуа. Суперники почали бути обережним, але темп бою не знижувався.

Зниження ваги позитивно вплинуло на Джошуа, який з легкістю в ногах працював джебами, забираючи раунди. Він активно переміщатися по рингу і тримав Руїса на дистанції. Як результат, британець перебоксував опонента. За підсумками всіх дванадцяти раундів судді одноголосно віддали перемогу Джошуа - 118:110, 118:110, 119:109.