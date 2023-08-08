Джошуа получил срочную замену соперника: кто подменит Вайта

Финский боксер Роберт Хелениус стал оперативной заменой британцу Диллиану Уайту в предстоящем поединке против бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Matchroom Boxing .

Бой Джошуа – Хелениус состоится 12 августа в Лондоне. В ринг боксеры выйдут на столичную O2 Arena. Начало поединка – не раньше 21:00 по киевскому времени.

Сначала британский боксер Джошуа должен был встретиться с соотечественником Уайтом. Оба боксера провели полную подготовку к бою, согласованному в начале июля. Однако за неделю до поединка Уайт провалил допинг-тест.

Джошуа пытается вернуть в топ хевивейта после двух поражений от Александра Усика. Британец потерял в пользу украинского чемпионские пояса WBO, WBA, IBF, IBO и The Ring. Зимой он может выйти в ринг против звездного американца Уайлдера.

Кто такой Роберт Хелениус

Уроженец Стокгольма, рос в Финляндии. Дебютировал в профессиональном боксе в 2008 году.

Бывший чемпион в хевивейте по разным версиям. В 2020–2021 гг. был официальным претендентом на титул WBA. Всего на профи-ринге провел 36 поединков, в которых одержал 32 победы и потерпел четыре поражения. В частности, последний бой – против Деонтея Уайлдера – проиграл в первом же раунде.

Прозвище – "Северный ужас". Имеет паспорта Швеции и Финляндии.