ua en ru
Вс, 06 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Экс-чемпион мира Джошуа потерял соперника за неделю до боя: что произошло

Новина українською →
Воскресенье 06 августа 2023 12:29
Экс-чемпион мира Джошуа потерял соперника за неделю до боя: что произошло
Автор: Антон Федорцив

Британский боксер Энтони Джошуа не встретится с соотечественником Диллианом Уайтом из-за нарушения антидопинговых правил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Matchroom Boxing.

Бой Джошуа – Уайт 12 августа не состоится. Организаторы отменили поединок, поскольку 35-летний Уайт провалил допинг-тест.

Оба боксера провели полную подготовку к бою, согласованному в начале июля. Для Джошуа организаторы попытаются экстренно подыскать альтернативного соперника. В то же время, промоутерская компания Matchroom Boxing начала расследование относительно появления запрещенных препаратов в организме Уайта.

Для него проваленный допинг-тест – третий в карьере. В 2012-м британца наказали 2-летней дисквалификацией за нарушение правил. В свою очередь четыре года назад Уайт был оправдан из-за низкого уровня стероидов в организме.

Джошуа пытается вернуть в топ хевивейта после двух поражений от Александра Усика. Британец потерял в пользу украинца чемпионские пояса WBO, WBA, IBF, IBO и The Ring. Зимой он может выйти в ринг против звездного американца Уайлдера.

К слову, ранее собрали главные новости о бое Усика и Дюбуа в специальной подборке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Энтони Джошуа Бокс
NEWS
ВСУ провели контрнаступательную операцию на западе Запорожской области: карты боев ISW
ВСУ провели контрнаступательную операцию на западе Запорожской области: карты боев ISW
DAILY
Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена