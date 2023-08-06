Экс-чемпион мира Джошуа потерял соперника за неделю до боя: что произошло

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Matchroom Boxing .

Бой Джошуа – Уайт 12 августа не состоится. Организаторы отменили поединок, поскольку 35-летний Уайт провалил допинг-тест.

Оба боксера провели полную подготовку к бою, согласованному в начале июля. Для Джошуа организаторы попытаются экстренно подыскать альтернативного соперника. В то же время, промоутерская компания Matchroom Boxing начала расследование относительно появления запрещенных препаратов в организме Уайта.

Для него проваленный допинг-тест – третий в карьере. В 2012-м британца наказали 2-летней дисквалификацией за нарушение правил. В свою очередь четыре года назад Уайт был оправдан из-за низкого уровня стероидов в организме.

Джошуа пытается вернуть в топ хевивейта после двух поражений от Александра Усика. Британец потерял в пользу украинца чемпионские пояса WBO, WBA, IBF, IBO и The Ring. Зимой он может выйти в ринг против звездного американца Уайлдера.