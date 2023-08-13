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Джошуа нокаутом одолел случайного соперника: видео

Фото: Энтони Джошуа одержал вторую победу подряд (independent.co.uk)
Автор: Антон Федорцив

Бывший чемпион мира по версии нескольких боксерских организаций Энтони Джошуа победил финна Роберта Хелениуса на лондонском стадионе O2 Arena.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

33-летний британец выиграл сражение досрочно. Рефери остановил поединок в седьмом раунде, когда финский боксер оказался на полу после сильнейшего удара соперника.

В стартовых раундах Джошуа и Хелениус поставили на осторожность. Но постепенно британский боксер захватил инициативу и принялся давить на финна. Хелениус пытался контратаковать, но пропустил удар в подбородок, оказался на конвасе и прийти в себя уже не смог.

39-летний финский боксер провел второй поединок в течение недели. После боя против соотечественника Миелонена 5 августа он стал экстренной заменой Диллиану Уайту против Джошуа. Британец провалил допинг-тест в считанные дни до выхода в ринг.

Джошуа пытается вернуть в топ хевивейта после двух поражений от Александра Усика. Британец потерял в пользу украинца чемпионские пояса WBO, WBA, IBF, IBO и The Ring. Зимой он может выйти в ринг против звездного американца Уайлдера.

К слову, ранее собрали главные новости о бое Усика и Дюбуа в специальной подборке.

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Энтони ДжошуаБокс