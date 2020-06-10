Джошуа і Ф'юрі домовилися про проведення двох боїв

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа і володар поясу WBC Тайсон Ф'юрі домовилися про проведення двох боїв. Перший поєдинок може відбутися влітку 2021 року.

Про це повідомив промоутер Джошуа Едді Хірн, якого цитує Sky Sports.

З його слів, сторони досягли угоди з фінансових питань, але поки ще залишилися неузгоджені моменти. Також в процесі переговорів питання про уніфікацію титулів.

"Ми досягли великих успіхів в переговорах, але нам ще багато що належить подолати. Зараз ми аналізуємо можливі місця і дати проведення", - сказав Едді Хирн.

До можливого бою за звання абсолютного чемпіона світу Джошуа чекає поєдинок з обов'язковим претендентом на титул IBF болгарином Кубратом Пулєвим, бій з яким перенесли на невизначений час через пандемію коронавірусу. Ф'юрі, своєю чергою, має втретє вийти в ринг проти Деонтея Уайлдера.

У своєму останньому поєдинку в грудні 2019 року Джошуа взяв реванш в американця Енді Руїса і повернув собі чемпіонські титули. Тайсон Ф'юрі в лютому цього року переміг Деонтея Уайлдера технічним нокаутом і став володарем пояса за версією WBC.