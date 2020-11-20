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У Джорджії підтвердили перемогу Байдена

Автор: РБК-Україна

Після ручного перерахунку бюлетенів у штаті Джорджія, США, підтвердилось, що на виборах президента США переміг демократ Джо Байден. Вибори відбулись 3 листопада.

Про це заявив держсекретар штату Джорджія Бред Раффенспергер, передає Голос Америки.

За його словами, результат перерахунку дуже близький до того результату, про який було повідомлено в ніч виборів.

"Немає сумніву в тому, що штат сертифікує перемогу Байдена", - підкреслив Раффенспергер.

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Напередодні Джо Байден заявив про незворотність процесу передачі влади.

Раніше РБК-Україна писало, що Дональд Трамп не визнає перемогу свого опонента Джо Байдена на виборах в США. На його думку, Байден переміг тільки "в очах брехливих ЗМІ".

7 листопада Байден заявив про обрання президентом США після оголошення попередніх результатів голосування. Однак Трамп поки не планує визнавати свою поразку і готовий подавати в суд.

Прогноз погоди
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Новини України Вибори в СШАДжозеф БайденДональд Трамп