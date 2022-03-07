ru ua
Пн, 07 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Дональд Трамп пожартував про можливість бомбардувань Росії американськими літаками

Новость на русском →
Понеділок 07 березня 2022 07:36
Дональд Трамп пожартував про можливість бомбардувань Росії американськими літаками Літаки F-22 (Фото: wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Екс-президент США Дональд Трамп жартома закликав американські літаки з китайськими прапорами на крилах бомбити Росію. На думку політика, це могло б розв'язати нову війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста Джоша Доусі.

У бесіді зі своїми донатерами експрезидент США Дональд Трамп пожартував про потенційну можливість бомбардувань території Росії американськими літаками F-22. На думку американського політика, на них можна повісити китайський прапор і таким чином спровокувати новий військовий конфлікт, цього разу вже між Росією і Китаєм.

Американцям у своєму жартівливому сценарії Трамп підготував роль статистів: по ідеї політика народ США просто буде сидіти, і дивитися, поки два великих народи будуть битися між собою.

Війна Росії проти України триває 12 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
Кабмін затвердив порядок збору та зберігання тіл загиблих окупантів
Кабмін затвердив порядок збору та зберігання тіл загиблих окупантів
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати