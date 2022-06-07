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Джонсону може загрожувати відставка через півроку: названо причину

Фото: британський прем'єр Борис Джонсон (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон може зіткнутися з ще одним голосуванням щодо вотуму довіри в Консервативній партії. На даний момент розглядаються зміни, які дозволять виносити це питання раніше, ніж за рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Напередодні Джонсон заручився 211 голосами проти 148 і залишився на чолі Консервативної партії. Однак провідний комітет консерваторів вже розглядає можливість зміни правил.

За словами депутата від торі Тобіаса Еллвуда, який проголосував проти Джонсона, лідер партії може зіткнутися з ще одним голосуванням. Нинішні правила передбачають, що після отримання вотуму довіри лідеру не загрожує таке ж випробування протягом року.

На питання, чи можна змінити це правило, Еллвуд відповів, що саме з цієї причини Комітет 1922 року розглядає такий варіант.

"Тому що, якщо ми збираємося відстрочити відставку, ми повинні визнати демократичний результат і підтримати прем'єр-міністра, дати йому час, щоб виправитися. Але можна розробити методи, систему можна налаштувати таким чином, щоб чинне правило, що дозволяє прем'єр-міністру працювати цілий рік, було змінено", - зазначив він.

Нагадаємо, Джонсон заручився довірою депутатом Консервативної партії в ході вчорашнього голосування, до якого призвели гучні скандали з вечірками на Даунінг-стріт під час жорстких карантинних обмежень.

Детальніше про причини такого голосування в матеріалі "Вотум недовіри. Чому Джонсон опинився на межі відставки".

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ВеликобританіяБорис Джонсон