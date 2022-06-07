Джонсону може загрожувати відставка через півроку: названо причину

Напередодні Джонсон заручився 211 голосами проти 148 і залишився на чолі Консервативної партії. Однак провідний комітет консерваторів вже розглядає можливість зміни правил.

За словами депутата від торі Тобіаса Еллвуда, який проголосував проти Джонсона, лідер партії може зіткнутися з ще одним голосуванням. Нинішні правила передбачають, що після отримання вотуму довіри лідеру не загрожує таке ж випробування протягом року.

На питання, чи можна змінити це правило, Еллвуд відповів, що саме з цієї причини Комітет 1922 року розглядає такий варіант.

"Тому що, якщо ми збираємося відстрочити відставку, ми повинні визнати демократичний результат і підтримати прем'єр-міністра, дати йому час, щоб виправитися. Але можна розробити методи, систему можна налаштувати таким чином, щоб чинне правило, що дозволяє прем'єр-міністру працювати цілий рік, було змінено", - зазначив він.