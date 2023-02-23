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Джонсон заявил, что будет выдвигаться на пост генсека НАТО

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Британия, Четверг 23 февраля 2023 19:54
Джонсон заявил, что будет выдвигаться на пост генсека НАТО Фото: экс-премьер Британии Борис Джонсон (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 23 февраля, экс-премьер Британии Борис Джонсон заявил, что намерен выдвигаться на пост генсека НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью во время телемарафона.

На вопрос журналиста, когда он собирается возглавить НАТО, Джонсон ответил, что это отличная мысль.

"НАТО когда? А отличная мысль, очень удачная. Я хочу сказать, что я должен всем объявить, что есть такой замысел, и пусть никто не забудет такого кандидата. Думаю, в этот раз мне повезет", - заявил экс-премьер Британии.

Он также добавил, что где бы он ни был, на какой бы должности, он будет поддерживать Украину.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен покинуть свой пост осенью этого года.

Однако ранее западные СМИ сообщали, что НАТО планирует продлить полномочия Столтенберга до апреля 2024 года.

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Борис Джонсон
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