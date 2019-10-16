Угода з Євросоюзом майже досягнута, - Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що угода з Євросоюзом про умови Brexit майже досягнута. Про це повідомляє Politico.

Прем'єр підкреслив, що "поки ще не всі розбіжності усунені, проте кінець шляху вже близький". До теперішнього моменту сторони домовилися про те, як буде здійснюватись митний контроль на острові Ірландія і яку роль Асамблея (однопалатний парламент) Північної Ірландії буде грати у визначенні діючих в Ольстері правил і нормативів.

При цьому поки не з'ясовані питання, що стосуються порядку справляння ПДВ після Brexit, однак проект угоди в цілому готовий.

Нагадаємо, раніше голова Європейської ради Дональд Туск повідомив, що ситуація з угодою про вихід Британії з Євросоюзу проясниться через кілька годин.

За його словами, до цих пір йдуть переговори, за підсумками яких стане відомо, чи зможуть сторони вийти на угоду про вихід Британії з Європейського союзу 31 жовтня 2019 року.

Також РБК-Україна повідомляло, що Джонсон звернеться з проханням про відстрочення Brexit, якщо сторонам не вдасться укласти угоду до 19 жовтня.

До цього він неодноразово заявляв, що не буде просити Брюссель про відстрочку в разі провалу переговорів про угоду. При цьому все-таки підкреслював, що Brexit з угодою досі можливий.