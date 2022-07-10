Джонсон може піти з політики після своєї відставки, - The Telegraph

Оголосив про відставку прем'єр Великобританії Борис Джонсон обмірковує відхід з політики на наступних виборах. Вони стверджують, що глава уряду сприйняв відставку більше 50 чиновників свого уряду "в печалі, а не в гніві".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegraph .

За інформацією газети, пан Джонсон не відмовлятиметься від свого депутатського мандата зараз, щоб уникнути проведення довиборів до Палати громад.

Він думає, чи завершити політичну кар'єру на наступних виборах або наслідувати приклад попередниці Терезі Мей, яка після відходу з поста прем'єра продовжує працювати депутатом.

Ймовірно, Борис Джонсон повернеться до публіцистики і виступів з лекціями. Так, видавництво Hodder & Stoughton досі очікує від нього біографії Вільяма Шекспіра, яку планували випустити ще у 2016 році до 400-річчя з дня смерті драматурга, але відклали після призначення пана Джонсона главою МЗС. Політик вже отримав аванс у розмірі близько 100 тисяч доларів.

Як зазначає The Telegraph, Борис Джонсон зіткнувся з житловою проблемою. Після відставки йому потрібно буде залишити резиденцію на Даунінг-стріт. Його власне житло здано в оренду.

Раніше колишній британський міністр фінансів Ріші Сунак офіційно висунув свою кандидатуру на посаду нового лідера консерваторів і прем'єр-міністра країни.

Низка відставок призвела до того, що Борис Джонсон був змушений оголосити про свій відхід з посади. Очікується, що вибори нового лідера консерваторів пройдуть до осені.

Про те, що це означає для української сторони, - у матеріалі "Джонсон йде, але підтримка залишається. Що говорять можливі наступники про Україну".