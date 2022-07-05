Джонсон у розмові із Зеленським пообіцяв ще 10 САУ і дрони-камікадзе

Прем'єр-міністр Великої Британії провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. І пообіцяв надати ще 10 самохідних гаубиць, а також дрони-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Британії.

Повідомляється, що Джонсон поінформував Зеленського про прогрес у домовленостях, які були досягнуті на самітах НАТО і G7. Він також розповів про нову британську військову допомогу, яка включає 10 самохідних артилерійських установок і баражуючі боєприпаси. Допомога надійде в найближчі дні.

Крім того, Джонсон підкреслив, що вірить у здатність Збройних сил України повернути захоплені росіянами території. І запевнив у тісній співпраці в питаннях якнайшвидшого експорту українських зернових.

Сторони обговорили ситуацію з британцями, які потрапили в російський полон.